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الإعصار شاهين يضرب المناطق الساحلية والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم

حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ، مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.
رمز الخبر: ۵۷۹۷۴
تأريخ النشر: 03 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين اليوم الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم خمسة ملايين نسمة في مسقط وحولها.

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية أول أمس الجمعة إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

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