مسؤول : أسواق أعضاء شانغهاي مستعدة لاستقبال البضائع الإيرانية

وتابع، إن هذه العضوية ستساعد في زيادة صادرات إيران إلى الدول الأعضاء وتسهم في توفير التأمين وازالة العقبات أمام الشحن البحري للمصدرين.

أكد نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة التجارة الإيرانية، محمد علي ميرزائيان، ان عضوية إيران الرسمية في منظمة شانغهاي للتعاون من شأنها أن تؤدي الى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء وأن تفتح أسواقها امام إيران.

وفي تصريح لمراسل إرنا يوم الجمعة، أضاف ميرزائيان، ان انضمام إيران الى منظمة شنغهاي للتعاون يؤدي إلى خفض التعريفات الجمركية مع الدول الأعضاء وازدهار التجارة بينها.

وتابع، إن هذه العضوية ستساعد في زيادة صادرات إيران إلى الدول الأعضاء وتسهم في توفير التأمين وازالة العقبات أمام الشحن البحري للمصدرين.

وانضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى عضوية منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) الدائمة لتصبح العضو التاسع الدائم في المنظمة باجماع الأعضاء في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى الإنجازات السياسية والأمنية، تقدم عضوية إيران في هذه المنظمة، مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية للفاعلين الاقتصاديين في البلاد وتسهل التجارة مع الدول الأعضاء.