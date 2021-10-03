نوه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين، قائلا: "إن إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس".

ویذکر أنه كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على حسابه في تويتر بخصوص زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين: "استقبال السلطات البحرينية لوزير الخارجية الصهيوني المزيف يعد خيانة سافرة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم الصامد".

وقال "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس".