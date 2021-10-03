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دائرة الأوقاف الإسلامية تقدر نحو 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

ومنعت قوات الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.
رمز الخبر: ۵۷۹۶۴
تأريخ النشر: 02 October 2021

أدى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه.

ویذکر أنه قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 50 ألف مصلٍّ أدوا الجمعة في رحاب الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في رحاب الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طفلا وشابا صباح اليوم، وشددت من إجراءاتها العسكرية في القدس، خاصة عند باب حطة، وطريق باب الأسباط، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى.

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