مباحثات ايرانية روسية حول التعاون في مجال الامن الدولي للمعلومات

جرى في موسكو الجمعة تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي والدولي بناء على اتفاقية المعلومات المبرمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والتي وقعها وزيرا خارجية البلدين في موسكو العام الماضي.

بحث مسؤول دائرة الشؤون القانونية والدولية المدير العام لشؤون السلام والامن الدولي بالخارجية الايرانية رضا نجفي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون التعاون الدولي اندريه كروتسكيخ، بشأن التعاون بين البلدين في مجال الامن الدولي للمعلومات.

وخلال اللقاء، الذي جرى في موسكو الجمعة تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي والدولي بناء على اتفاقية المعلومات المبرمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والتي وقعها وزيرا خارجية البلدين في موسكو العام الماضي.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين حسب هذه الاتفاقية؛ تقوية امن المعلومات، مكافحة الجرائم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المساعدات الفنية والتكنولوجية، التعاون الدولي الذي يتضمن الكشف والتنسيق واجراء التعاون اللازم في المحافل الاقليمية والدولية لضمان الامن الوطني والدولي.

كما تتضمن الاتفاقية مجالات؛ مواجهة التهديدات وتبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ القانون بهدف المتابعة والكشف والمكافحة والتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاهداف الارهابية والرد على احداث الاجواء الافتراضية.