آية الله قاسم: التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني حرب على الشعب البحريني

وشدد على أن «البحرين تصر على هويتها أمام سياسة حكومتها، والمقاومة ستطول، والمعركة معركة هويةٍ مصيريةٍ».

وصف عالم الدين البحريني البارز «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم»، تطبيع النظام الحاكم في البحرين مع الكيان الصهيوني بالخيانة والخسة.

وقال آية الله قاسم في تغريدةٍ عبر حسابه في موقع التدوين المصغر «تويتر»، إن «التطبيع الخياني الخسيس مع العدو الصهيوني، واحد من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب».

وأضاف أن «التطبيع يأتي بالتزامن مع ممارسات السلطة بالإخافة، والإفقار، والسجن، والتهجير، والإذلال، والتهميش، وسَلب حقوق الشعب البحريني».

وشدد على أن «البحرين تصر على هويتها أمام سياسة حكومتها، والمقاومة ستطول، والمعركة معركة هويةٍ مصيريةٍ».