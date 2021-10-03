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الرئيس الإيراني يجري زيارة الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد

وأشار رئيسي الى أن خلال هذه الزيارة، سيتم اتخاذ خطوات مهمة وتدابير فعالة لإزالة أوجه القصور والحرمان الذي تعاني منه المحافظة في قطاعات مختلفة من البنية التحتية.
رمز الخبر: ۵۷۹۵۷
تأريخ النشر: 02 October 2021

يجري الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، زيارة الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، في خامس زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.

وفي تصريح له أكد رئيسي، ضرورة القضاء على البطالة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غربي البلاد)، نظرا لما تتمتع به من امكانيات اقتصادية جيدة في قطاع الزراعة، وصناعة النفط والغاز، والسياحة.

وأشار رئيسي الى أن خلال هذه الزيارة، سيتم اتخاذ خطوات مهمة وتدابير فعالة لإزالة أوجه القصور والحرمان الذي تعاني منه المحافظة في قطاعات مختلفة من البنية التحتية.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، تفقد مدينة "سي سخت" المنكوبة بالزلزال، والعديد من المشاريع التنموية، والاجتماع بأسر الشهداء والمضحين، واجراء لقاء مع النخب، وحضور اجتماع المجلس الإداري بالمحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة غير المعلن عنها مسبقا إلى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وفد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، يضم كل من وزراء الداخلية، والجهاد الزراعي، والتعاون والعمل والرخاء الإجتماعي، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس مكتب الديوان الرئاسي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية.

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