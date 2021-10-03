انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" شمال غرب ايران

ان هذه المناورات تقام في هذه المنطقة بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

انطلقت صباح يوم الجمعة مناورات "فاتحو خيبر" التي تنفذها القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية شمال غرب البلاد.

وتجري هذه المناورات بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة لقوات الملسحة الايرانية.

في هذه المناورات، قامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش في البداية باستطلاع المنطقة وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة، ثم قام لواء الرد السريع الخامس والعشرون المحمول جوا بتنفيذ انزال في منطقة المناورات.

وخلال المناورات، أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا، وفي نفس الوقت نفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة المدرعة.

وفي جميع مراحل مناورات "فاتحو خيبر" تقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا بدعم ناري للوحدات العاملة.

وكان قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري قد اعلن في تصريح أمس الخميس بان عددا من وحدات هذه القوة ستجري يوم الجمعة مناورات في منطقة شمال غرب البلاد.

واوضح العميد حيدري ان مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

واضاف: ان هذه المناورات تقام في هذه المنطقة بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

واشار الى ان مناورات القوات المسلحة الايرانية في هذه المنطقة ومختلف مناطق البلاد الاخرى تجري وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الاسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة في أي منطقة في البلاد وحدودها.