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مجلس النواب المنحل يعلن أنه في حال انعقاد دائم ويحمل الرئيس مسؤولية إغلاقه ويدعو النواب لاستئناف عملهم

دعت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل، اليوم الجمعة، النواب لاستئناف عملهم من أجل استعادة الديمقراطية.
رمز الخبر: ۵۷۹۵۴
تأريخ النشر: 02 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت رئاسة مجلس النواب التونسي المنحل في بيان إنها في حالة انعقاد دائم، داعية نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي، وفقا لمقتضيات الدستور والقانون، في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها، اي البرلمان.

واعتبرت قرار تعطيل الدستور بمثابة سطو على صلاحيات مجلس النواب، وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.

ودعا المكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس النواب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.

كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطواريء. مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة.

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