 11 إصابة بالرصاص اضافة لاختناق عشرات الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات وفعاليات رافضة للاستيطان، ومطالبة بإزالة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية.

موقع تابناك لإخباري_كما تمكن الشبان من إسقاط طائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم في مواجهات شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز من الطائرات المسيرة على المشاركين بالمسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية "أفيتار".

ونجح ثوار بيتا بإسقاط وتحطيم طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة جبل صبيح، والتي يستخدمها لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين في مناطق نقاط التماس في الضفة الغربية.

وأصيب 11 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 بالسقوط، خلال المواجهات المندلعة في محيط جبل صبيح.