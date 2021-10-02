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قوات الأمن تقمع تظاهرة لأبناء جزيرة سترة منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال

قمعت قوات الامن البحرينية تظاهرة لأبناء جزيرة سترة تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة، وزيارة وزير خارجية الكيان الاسرائيلي، يائير لبيد، الى البلاد.
رمز الخبر: ۵۷۹۵۲
تأريخ النشر: 02 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وردد المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع، وسط اشتباكات مع قوات الامن تخلها اطلاق نار وحرق إطارات.

وافتتح لبيد أمس الخميس رسميًا، سفارة الكيان الصهيوني في المنامة، عاصمة البحرين، في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: "عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد"، وأضاف بالعبرية كما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس: "لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج".

من جانبه، قال الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها "أننا مصممون"، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

وتقع السفارة في الطابق 29 من مركز البحرين التجاري العالمي.

و تم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان نائيه، ليكون أول سفير صهيوني في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

يُذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

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