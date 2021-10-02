زيارة تفقدية لوزير المالية إلى الحديدة لتدشين مشاريع خدمية في المنطقة

إطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية رشيد أبو لحوم برفقة وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية عبد الجبار أحمد محمد على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمحافظة الحديدة بتمويل من المجلس المحلي بالمحافظة.

حيث تمت زيارة وتفقد قناة تصريف مياه الأمطار بالقلعة والصبالية وشارع المعدل والذي تنفذه الوحدة التنفيذية بالمحافظة.

كما تمت زيارة وتفقد توسعة عنابر جديدة مع ملحقاتها بمبنى السجن المركزي كذلك اطلع نائب رئيس الوزراء وزير المالية على سير العمل بمركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي الذي يعد أكبر مركز غسيل كلوي على مستوى اليمن إضافة لتفقد محطة لتحلية المياه وغيرها من المرافق الخاصة معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قيادة المحافظة في تنفيذ المشاريع الخدمية في ظل ما يواجهه البلد من عدوان وحصار غاشم.

المصدر:قناة المسيرة