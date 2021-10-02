تظاهرات في الذكرى الثانية لحراك تشرين في بغداد

انطلقت في ساحة الفردوس اليوم الجمعة، تظاهرات في الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين الأول من العام 2019.

موقع تابناك الإخباري_وسارت التظاهرات من بساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير وسط انتشار من قبل القوات الأمنية في مناطق التظاهرات لحماية المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية وصور ضحايا التظاهرات، كما رددوا شعارات ضد الفساد والمحاصصة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذ عدداً من القرارات منها تغيير القيادات الأمنية وفتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي المختلفة.

وكانت موجة من الاحتجاجات قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد في الاول من تشرين الاول/اكتوبر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.