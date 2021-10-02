إعلام العدو: حزب الله حقق نجاحاً استخباراتياً وتقنياً باسقاطه الطائرة المسيرة

اعتبرت الأوساط الإعلامية الصهيونية ان حزب الله حقق نجاحا استخباراتيا وتقنيا باسقاط الطائرة الصهيونية المسيرة فوق لبنان، ونقلت مخاوف جيش الاحتلال من تكور قدرات حزب الله على هذا المستوى.

موقع تابناك الإخباري_وضعت وسائل اعلام العدو تمكن المقاومة الإسلامية من السيطرة على طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال فوق وادي مريمين داخل الأراضي اللبنانية، في اطار ما سمته حرب المسيرات، التي تمكن فيها حزب الله من تحقيق انجار تقني واستخباراتي في السيطرة على هذه الطائرة واسقاطها سالمة داخل الأراضي اللبنانية، مذكرة باعتراض سابق لهذه النوع من الطائرات المسيرة فوق لبنان.

وقال تسفيكا يحزكالي، محلل صهيوني للشؤون العربية "حزب الله عرض مشاهد لطائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تصور فوق جنوب لبنان، وقال انه اعترض هذه المسيرة بوسائل الكترونية ونحن نذكر بجهوم المسيرات في الضاحية، فلدى الحزب وحدة خاصة لاكتشاف هذه الطائرات بواسائل الكترونية. هذه مرحلة إضافية في حرب المسيرات والطائرات من دون طيار، وهذا الامر خدم حزب الله استخباراتيا ومن اجل التعرف على هذه الطائرة المسيرة، وهذا نوع من الإنجاز لحزب الله في اسقاط هذه الطائرة المسيرة وهي سالمة على ارضهم".

الاعلام الصهيوني اكد ان حزب الله طور امكانياته في الحرب الالكترونية لاعتراض الطائرات المسيرة وان لديه إمكانيات تشابه الإمكانيات الموجودة لدى جيش الاحتلال على هذا المستوى.

وقالت مذيعة في القناة 11 الصهيونية "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعلن ان طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في الأراضي اللبنانية ومع التفاصيل مع مراسلنا في الشمال".

وقال روبي هامرشلاغ، مراسل القناة 11 الصهيونية "الجيش الإسرائيلي يؤكد انه لا توجد خشية من تسرب معلومات من الطائرة المسيرة حيث سقطت طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي، وهذه المرة اعلن حزب الله مسؤوليته عن العملية واصدر بيانا جاء فيه بأن مجاهدو المقاومة الإسلامية استطاعوا اسقاط طائرة مسيرة بواسطة السلاح الملائم، وهنا نشير الى ان الجيش الإسرائيلي يطور الكثير من وسائل الحرب الالكترونية والتي يمكن بواسطتها إعاقة المسيرات ووفق هذا البيان فإن لدى حزب الله وسائل مماثلة".

يشار الى ان جيش الاحتلال يواصل خرق الأجواء اللبنانية بواسطة طائرات الاستطلاع المختلفة للتجسس على اللبنانيين وهو يخشى من تطور قدرات المقاومة التي يمكن ان تحرمه مستقبلا من الاستمرار في هذه الانتهاكات للأجواء اللبنانية.