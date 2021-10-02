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عروض روسية لحل أزمة الكهرباء في لبنان

ما هو جديد العرض الروسي لبناء مصاف نفطية في لبنان وتأمين المحروقات لانتاج الكهرباء.
رمز الخبر: ۵۷۹۴۳
تأريخ النشر: 01 October 2021

إلى كل مَن يعنيهم الأمر .. العرض الروسي لحل أزمة الكهرباء ، لايزال قائماً، ورسمياً، وهذا جديده.

القصد ليس جدالاً أو سجالاً .. ولكن - العرض الروسي سيصبح أكثر وضوحاً بعد أيام .. ومن باب المساعدة على تهيئة القرار أمام المعنيين في لبنان ، هذا هو مضمون العرض الروسي الجديد.

أكثر من واضح، وبالأرقام .. هكذا عرض كيف يرفض .. بدل من صرف مئات ملايين الدولارت لحلول ظرفية لا تزيد التغذية الكهربائية إلا لساعات .. ومن يمكن أن يعرقله.

على الطريق، سيأتي العرض الروسي مرة ثانية .. كما طلب وزير الطاقة .. إنه فرصة - تحتاج فقط إلى قرار .. مرة ثانية وحاسمة.

المصدر: قناة المنار

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