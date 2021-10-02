الفياض: معادلة الوطن تتطلب تحالفات جديدة

اعلن رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض ان المشكلة في العراق تتلخص طبيعة العملية السياسية وفي الفساد، مضيفا ان معادلة الوطن تتطلب تحالفات جديدة.

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض ان المشكلة في العراق تتلخص طبيعة العملية السياسية وفي الفساد، مضيفا ان معادلة الوطن تتطلب تحالفات جديدة وقال "نحن بحاجة الى اعادة البنية الوطنية".

وفي كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية لتحالف العقد الوطني في محافظة بغداد، اضاف الفياض: النائب هو غير معني في الخدمات. وغير معني بالقرارات الكبرى التي تتخذها الحكومة والبرلمان والمجالس القضائية لأنهم فرد في كيان.

واوضح ان "تجمع الطاقات وتلاقي المخلصين في مشروع معين أو في تحالف واحد يعطيهم قدرة أكبر ويحملهم مسؤولية أكبر في ضرورة أن ينجزوا أمرا على مستوى البلد ويهيؤا الأرضية القانونية والأطر التنفيذية وسلوك العمل والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وتطرق الفياض الى بيان المرجيعة الدينية العليا في العراق عن المشاركة بالانتخابات، قال: نبدأ من البيان الكريم للمرجعية العليا قبل يومين التي تكلمت عن ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات وجعلت المشاركة هي المدخل لكل تغيير نحو أفق صحيح.

واضاف: المرجعية أكدت على التمسك بالكفوء والنزيه والذي يحفظ ثوابت هذا البلد وقيمه واعتباراته والذي يكون غير متهما بالفساد، ودعت الحكومة وكل القوى السياسية على حفظ الأمانة برعاية صوت الناخب وعدم تضييعه بعمليات التزوير. وان المرجعية الدينية العليا هي ذاتها التي وجهت لخارطة طريق أدت إلى هذه الانتخابات.

وسال الفياض "لماذا نحتاج انتخابات مبكرة؟" واجاب: لان هناك مشكلة تتطلب حل. واكمل قائلا: هذه الانتخابات المبكرة تعبر عن وجود مشكلة تحتاج أن تجاوز الأطر الروتينية وتجاوز المواعيد في الانتخابات، وإلا لدينا بعد عام من الآن تقريبا موعد الانتخابات الطبيعي.

واردف: نحن في تحالف العقد الوطني نشخص المشكلة ونضع لأنفسنا المنهج الذي من خلاله نستطيع أن نخدم هذا البلد.

واعبتر ان المشكلة في العراق تتلخص في شقين. وقال: أولا طبيعة العملية السياسية والبنية السياسية والتركيبة السياسية الموجودة، فيها خلل كبير بسبب المشاكل التي مر بها البلد والتي أفضت إلى قوى متصارعة لا تجتمع على مشروع واحد وإنما تتصارع وتتبادل الاتهامات، وهذا طبعا هو مدخل إلى كل فشل وإلى كل سوء.

اما الشق الثاني، فاعتبره الفياض انه "الممارسات غير الصحيحة في الأفق السياسي، وهي ظاهرة الفساد بشكل ظاهر وكبير."

واستطرد قائلا: نحن بحاجة الى اعادة البنية الوطنية، فالعراق تعرض لتمزق بفعل الحرب الطائفية والتدخلات الخارجية.

وبين ان "معادلة الوطن تتطلب تحالفات جديدة تقوم على اسس ان يشترك كل العراقيين في بناء مشروع."