فصائل المقاومة: سفارات الاحتلال بالعواصم العربية هي أوكار جاسوسية لملاحقة أحرار أمتنا

وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إلى البحرين، وافتتاح سفارة على أرضها بانها خطوة تتعارض مع تطلعات الشعوب العربية لتحرير فلسطين..

موقع تابناك الإخباري_ وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إلى البحرين، وافتتاح سفارة على أرضها بانها خطوة تتعارض مع تطلعات الشعوب العربية لتحرير فلسطين، مضيفة انها جريمة بحق الاسلام والقومية والعروبة وبحق الشعبين الفلسطيني والبحريني.

وأكدت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، بأن سفارات الاحتلال في العواصم العربية، هي أماكن "لنشر الفساد والرذيلة وأوكار جاسوسية لملاحقة الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا".

وتوجهت فصائل المقاومة في بيانها، بالتحية للشعب البحريني "الذي خرج في مسيرات غضب شعبي وجماهيري عارم رفضاً واستنكاراً لهذه الزيارة المشؤومة وتمادي نظام البحرين في التطبيع".

وأضافت: "أنّ هذا الإصرار الغريب على المضي في وحل التطبيع الخياني يفضح مدى الانحدار القيمي والاخلاقي الذي وصلت إليه أنظمة التطبيع المخزي".

وتابع البيان: إنّ هذه السفارات والقنصليات والممثليات الصهيونية في عواصمنا إنما هي مواخير لنشر الفساد والرذيلة وأوكار جاسوسية لملاحقة الأحرار من ابناء شعبنا وأمتنا.

وأكملت: إنّ هذه الخطوة الجريئة بإقامة سفارات لـ"إسرائيل" على أرض عواصمنا العربية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة التواقة الى تحرير فلسطين والخلاص من الاحتلال.

وأكّدت على أنّ "المتصهينين العرب لن يستفيدوا إلا مزيداً من الخيبة والذل وكره الشعوب ولن يستطيع الاحتلال حماية عروشهم، فيما استطاع المقاومون على ارض فلسطين بصواريخهم وأطفال فلسطين بحجارتهم زلزلة أركان هذا الكيان الغاصب".

وافتتح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، رسميا، سفارة "إسرائيل" في المنامة، عاصمة البحرين، بحضور وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، في خطوة جديدة في ملف التطبيع العربي مع الاحتلال.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: "عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد"، وأضاف "لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج".