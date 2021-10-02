أدوية الأمراض المزمنة.. في مرمى الحرب على الدواء من التحالف السعودي

تتوافد العديد من الحالات المرضية من مختلف محافظات اليمن الباحثة عن الأدوية المنعدمة من السوق المحلية أو الباهظة الثمن إلى مخازن الإمداد الدوائي بوزارة الصحة بالعاصمة سعيا لإيجاد ما يخفف من أوجاع المرضى.

غير أن هذه المخازن تشهد انخفاضا كبيرا لأصناف دوائية حيوية وهامة عملت قوى التحالف على عرقلة وصولها إلى الشعب اليمني فماهي تبعات ذلك؟ وماهي هذه الأصناف الدوائية؟ ولأي عمق من المعاناة الصحية قد وصلت حالات المرضى في اليمن بعد 7 أعوام من الحرب والحصار؟

مدير عام مخازن الإمداد الدوائي بوزارة الصحة د.إبراهيم الشامي أجاب عن الموضوع خلال لقاء له: منذ إغلاق العدوان لمطار صنعاء نشهد انخفاض كميات أدوية هامة من المخازن وخاصة ما يعرف بأدوية الثلاجة والتي تحتاج لظروف نقل جوية و تخزين خاصة ومحكمة.

وأضاف الشامي "بالنسبة لإقبال المواطنين على أدوية المراض المزمنة بأنها مرتفعة وحادة بمخازن الإمداد الدوائي بالوزارة في ظل شح كبير لهذه الأصناف، وأن قيادة وزارة الصحة تحاول جاهدة توفير الأدوية الحيوية لمحتاجيها في ظل عراقيل لا حصر لها تفرضها قوى التحالف على دخول الأدوية لليمنيين".

وقال رئيس قسم الصادر بمخازن وزارة الصحة عبد الناصر القريشي "بالنسبة لأدوية الثلاجة أنها تعتبر منقذة للحياة وخاصة بعلاج الأمراض المزمنة ومنها أدوية مرضى الكبد والسكري وأمراض الدم والجلطات والمناعة والغسيل الكلوي وأمراض النساء والولادة."

وأكد القريشي أن "مخزون الوزارة من دواء مرضى التصلب اللويحي يكفي لمداواة 6 مرضى فقط ويندر إيجاد هذا الدواء في السوق المحلية في مختلف محافظات الجمهورية".

واختتم القريشي قائلا: إن الكثير من المرضى بالتصلب اللويحي لا يعلمون بتواجد أدويتهم في مخازن الوزارة ولو علموا لما بقي هذا الدواء في هذه المخازن يوما واحدا لشحة ما تمتلكه الوزارة.

المصدر: قناة المسيرة



