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افتتاح معرض إعادة الإعمار بمشاركة أكثر من 190 شركة

افتتح في دمشق المعرض الدولي لاعادةِ اعمارِ سوريا بمشاركةِ اكثرَ من مئةٍ وتسعينَ شركةً من خمسٍ وعشرينَ دولةً عربيةً واجنبية.
رمز الخبر: ۵۷۹۲۹
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_افتتح في دمشق المعرض الدولي لاعادةِ اعمارِ سوريا بمشاركةِ اكثرَ من مئةٍ وتسعينَ شركةً من خمسٍ وعشرينَ دولةً عربيةً واجنبيةK في مدينة المعارض بدمشق.

توقيتُ المعرض الذي يُعتبر مهما في ظل كسر جزء من الحصار المفروض والانفتاح الدولي على البلاد بعد قطيعة دامت سنوات.

المعرضُ الذي يُعتبر ملتقىً لعدد من الشركات المهتمة بإعادة الإعمار بكافة أشكاله، عمرانيا وتكنولوجيا واقتصاديا، فضلاً عن احتوائِه على كل ما يلزم السوق السورية في بداية مرحلة نهوضها واستقرارها.

حتى في ذروة الحرب لم تغبِ المعارضُ عن الساحةِ السورية، فوجودها شكل دافعاُ للعديدِ من الفعالياتِ الصناعية والتجارية للاستمرار في مسيرتِها دون انقطاع للأمل، فحلمُ تحرير البلاد قد تم بشكل كبير وحلم التعافي التام على أمل أن يتم ايضاً.

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