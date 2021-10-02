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الأسيرة المحررة خالدة جرار: أخطر ما يتعرض له الأسرى هو العزل الانفرادي

تحدثت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، عن الممارسات التي يتعرض لها الأسرى في المعتقلات وسجون الاحتلال الاسرائيلية.
رمز الخبر: ۵۷۹۲۸
تأريخ النشر: 01 October 2021

وفي مقابلة مع قناة المنار بعد ثلاثة أيام على نيلها حريتها أكدت جرار ان أخطر ما يتعرض له الاسرى الآن هو العزل الانفرادي.

وكان الاحتلال قد أفرج عن النائب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية يوم الأحد الماضي 26 أيلول/سبتمبر، بعد اعتقال سنتين، قضتها في سجن الدامون العسكري.

ونفذت جرار، 58 عامًا، حكمًا بالسجن لمدّة عامين بعد اعتقالها الأخير، علماً أنها تعرّضت للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية عام 2015، وأمضت 15 شهراً. وفي العام 2017 قضت 20 شهرًا بين أحكام وسجن إداري.

وتوجهت جرار فور وصولها إلى رام الله نحو مقبرة المدينة لزيارة ضريح ابنتها سهى التي توفيت شهر تموز/ يوليو الماضي. فيما رحل والدها دون أن تودعه في اعتقالها قبل الأخير عام 2017.

المصدر: قناة المنار.

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