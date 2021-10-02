الإبقاء على إجراءات إجلاء السكان في محيط جزيرة "لا بالما"

أبقت السلطات الاسبانية على الاجراءات المتخذة لإجلاء السكان من المناطق المحيطة بالبركانِ الثائرِ في جزيرة "لا بالما"، وصنفت المنطقة على أنها منطقة كوارث، وبحاجة إلى دعم طارئ وتدابير أخرى.

وقال مسؤولون في جزر الكناري، إن الحمم البركانية، التي يبلغ ارتفاعها 1250 درجة مئوية قد تلامس المحيط الأطلسي، مما قد يتسبب في حدوث انفجارات وإرسال سحب من الغازات السامة في الهواء، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.

وحذّر العلماء، من أن الاختلاط بين الحمم البركانية والبحر سينتج أعمدة من بخار الماء المحملة بحمض الهيدروكلوريك، وتم احتجاز حوالي 300 من السكان المحليين في المناطق الساحلية في سان بوروندون ومارينا ألتا وباجا ولا كونديسا في منازلهم، حيث من المرجح أن تؤدي لحظة الاتصال بين الحمم البركانية والبحر إلى حدوث انفجارات وانبعاث سحب من غاز الكلور.

ومع استمرار الانفجارات، تم حث الناس على البقاء في المنزل، مع إبقاء أبوابهم ونوافذهم مغلقة أثناء مراقبة الوضع.

وغرّدت خدمات الطوارئ في الجزيرة: "نظرًا لاحتمال وصول الحمم البركانية إلى البحر في الساعات المقبلة في منطقة تازاكورتي الساحلية، وتوقعات بانبعاثات غازية ضارة بالصحة، تأمر لجنة طوارئ بركان جزر الكناري بإغلاق سان بوروندون ومارينا ألتا ومارينا باجا ولا كونديسا".

كما شدّدت على أنه يجب على السكان اتباع تعليمات السلطات والبقاء في منازلهم، مع إغلاق الأبواب والنوافذ، حتى يمكن تقييم الوضع.

المصدر: قناة المنار.