النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

كيم جونغ أون ينتقد واشنطن بشدة خلال فعاليات اليوم الثاني من جلسة مجلس الشعب الاعلى

وثقت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية حضور الزعيم كيم جونغ أون في اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى "البرلمان"، حيث خصص كيم خطابه لانتقاد الولايات المتحدة والعلاقات مع الجارة الجنوبية سيول.
رمز الخبر: ۵۷۹۲۴
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن "التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة".

وأضاف أن "اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية".

وأعرب الرئيس الكوري الشمالي عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول. وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونجيانج.

وتابع: "أضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سول أو الإضرار بها".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هل ستقبل السعودية بشروط انصار الله لإيقاف الحرب على اليمن؟
خلافات "سقف الدين" في أمريكا تهدد العالم بكارثة اقتصادية
مسؤول : أسواق أعضاء شانغهاي مستعدة لاستقبال البضائع الإيرانية
وزير الداخلية: ايران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار
الرئيس الايراني: التغيير اليوم ضروري في البلاد
لماذا يصر الغرب على الاسراع في استئناف مفاوضات فيينا؟
إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس
دائرة الأوقاف الإسلامية تقدر نحو 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
مباحثات ايرانية روسية حول التعاون في مجال الامن الدولي للمعلومات
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
امير عبداللهيان: ايران لن تتحمل تحركات الكيان الصهيوني
آية الله قاسم: التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني حرب على الشعب البحريني
الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى البحرين
الرئيس الإيراني يجري زيارة الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد
حركة الناصريين المستقلين تحيي ذكرى عبد الناصر وتكرّم أسرى سجن جلبوع
المفوضية العليا للانتخابات: مشاركة الناخبين الواسعة هي من تعطي الشرعية للانتخابات
استشراف موقف: ما بعد الانتخابات العراقية
وقفة في نابلس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" ويحرر منطقة غزيلة ومعسكر عائشة في ديالى
رئيس أركان الجيش يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب "الردع 2022” في ولاية وهران
مجهولون يغتالون زعيما بارزا للاجئي الروهينجا في "كوكس بازار"
ميركل تؤكد الالتزام بدعم ليبيا والمنفي يثني على جهود برلين
الكاظمي يستقبل أماً لثلاثة جرحى ويعد بمنع أي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها
بمشاركة 192 دولة.. افتتاح معرض "إكسبو دبي" 2020
على وقع توترات في العلاقات بين طهران وباكو .. انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" شمال غرب البلاد
العشائر والأحزاب السياسية والانتخابات العراقية: ديناميكية متحولة
الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي وأوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء
أكثر من 5 ملايين نازح داخليًا في أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد في المنامة