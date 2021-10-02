كيم جونغ أون ينتقد واشنطن بشدة خلال فعاليات اليوم الثاني من جلسة مجلس الشعب الاعلى

وثقت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية حضور الزعيم كيم جونغ أون في اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى "البرلمان"، حيث خصص كيم خطابه لانتقاد الولايات المتحدة والعلاقات مع الجارة الجنوبية سيول.

موقع تابناك الإخباري_ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن "التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة".

وأضاف أن "اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية".

وأعرب الرئيس الكوري الشمالي عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول. وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونجيانج.

وتابع: "أضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سول أو الإضرار بها".