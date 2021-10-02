النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

الحكومة تقرر تخفيف إجراءات كورونا الاحترازية

قررت الحكومة المغربية رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا بعد التحسن التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس والتقدم الكبير في حملة التلقيح.
رمز الخبر: ۵۷۹۲۰
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار بيان حكومي إلى أنه تقرر السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

كما تنص الإجراءات على حظر التنقل الليلي من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم شريطة حيازة "جواز التلقيح"، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من قبل السلطات المختصة.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.

ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلنة، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هل ستقبل السعودية بشروط انصار الله لإيقاف الحرب على اليمن؟
خلافات "سقف الدين" في أمريكا تهدد العالم بكارثة اقتصادية
مسؤول : أسواق أعضاء شانغهاي مستعدة لاستقبال البضائع الإيرانية
وزير الداخلية: ايران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار
الرئيس الايراني: التغيير اليوم ضروري في البلاد
لماذا يصر الغرب على الاسراع في استئناف مفاوضات فيينا؟
إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس
دائرة الأوقاف الإسلامية تقدر نحو 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
مباحثات ايرانية روسية حول التعاون في مجال الامن الدولي للمعلومات
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
امير عبداللهيان: ايران لن تتحمل تحركات الكيان الصهيوني
آية الله قاسم: التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني حرب على الشعب البحريني
الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى البحرين
الرئيس الإيراني يجري زيارة الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد
حركة الناصريين المستقلين تحيي ذكرى عبد الناصر وتكرّم أسرى سجن جلبوع
المفوضية العليا للانتخابات: مشاركة الناخبين الواسعة هي من تعطي الشرعية للانتخابات
استشراف موقف: ما بعد الانتخابات العراقية
وقفة في نابلس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" ويحرر منطقة غزيلة ومعسكر عائشة في ديالى
رئيس أركان الجيش يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب "الردع 2022” في ولاية وهران
مجهولون يغتالون زعيما بارزا للاجئي الروهينجا في "كوكس بازار"
ميركل تؤكد الالتزام بدعم ليبيا والمنفي يثني على جهود برلين
الكاظمي يستقبل أماً لثلاثة جرحى ويعد بمنع أي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها
بمشاركة 192 دولة.. افتتاح معرض "إكسبو دبي" 2020
على وقع توترات في العلاقات بين طهران وباكو .. انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" شمال غرب البلاد
العشائر والأحزاب السياسية والانتخابات العراقية: ديناميكية متحولة
الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي وأوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء
أكثر من 5 ملايين نازح داخليًا في أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد في المنامة