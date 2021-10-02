الاحتلال ينقل أسرى عملية "سجن جلبوع" إلى العزل الانفرادي في عدة سجون

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة، مساء الخميس، الأسرى الستّة مُنفّذي عملية "سجن جلبوع" الإسرائيليّ، والذين أُعيد اعتقالهم، إلى أقسام العزل في سجون إسرائيلية مختلفة.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك، بحسب ما أفاد المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسير محمد عارضة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك".

وأفاد محاجنة بأنه "مع انتهاء التحقيق مع الستة أسرى، تم نقلهم جميعاً إلى أقسام العزل في سجون مختلفة".

من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير زكريا الزبيدي نُقِل إلى العزل في سجن "إيشل" في بئر السبع.

وكان محاجنة قد أوضح في منشور آخر، كتبه أمس، أنه "سوف تقدَّم بحقهم (الأسرى الستة) لوائح اتهام الأحد المقبل، وتبدأ معركتنا القانونية ضد التهم الأمنية، والتي هي بعيدة كل البعد عن الواقع".

كما كانت سلطات الاحتلال قد مددت الأربعاء، اعتقال الأسرى الستة ابطال عملية جلبوع لغاية يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسرى تدعي النيابة العامة أنهم “قدموا المساعدة للأسرى وتستروا على عملية الهروب من السجن”.

وكان قد تمكن ستة أسرى في السادس من سبتمبر/ أيلول من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع المعروف “شديد التحصين”، عبر نفق نجحوا في حفره أسفل السجن على مدار عدة أشهر. ويعتقد أن الأسرى زحفوا داخل هذا النفق وصولاً إلى الأسوار الخارجية للسجن، ثم بدأوا حفر نفق آخر إلى منتصف طريق ترابي أسفل أحد أبراج المراقبة على السور الخارجي للسجن.

وشكلت عملية الهروب، حرجًا شديدًا لكيان الاحتلال حيث كشفت وسائل الإعلام، العديد من الثغرات الأمنية في نظام سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هذه العملية هي الأولى التي تشهدها السجون الإسرائيلية منذ 20 سنة، وحدث نتيجة ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه سلسلة من "الأخطاء الفادحة" التي وقع فيها مسؤولون إسرائيليون.