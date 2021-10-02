سعيد يدعو رئيسة الحكومة المكلّفة الى عدم الخضوع للابتزاز بتشكيل الحكومة

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن إلى عدم الخضوع للابتزاز والمساومة والتصدي لأي محاولة تسلل لفرض اختيارات معينة عند تشكيل فريقها الحكومي.

موقع تابناك الإخباري_وطالب سعيد بودن بتشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على الإنجاز والاستجابة لمطالب التونسيين.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيسة الوزراء مساء أمس الخميس في قصر قرطاج، بعد يوم واحد من تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر.

وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال سعيد مخاطبًا بودن إن "الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز"، مؤكدًا "عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات". وأوضح أن "كل من يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته".

من جانب آخر، دعا سعيّد القضاء إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وكل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموال مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.

كما أكد أن كل هذه التجاوزات تمت متابعتها وتضمينها بدقة وبطريقة مفصلة في تقرير محكمة المحاسبات.