النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ

سعيد يدعو رئيسة الحكومة المكلّفة الى عدم الخضوع للابتزاز بتشكيل الحكومة

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن إلى عدم الخضوع للابتزاز والمساومة والتصدي لأي محاولة تسلل لفرض اختيارات معينة عند تشكيل فريقها الحكومي.
رمز الخبر: ۵۷۹۱۶
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وطالب سعيد بودن بتشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على الإنجاز والاستجابة لمطالب التونسيين.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيسة الوزراء مساء أمس الخميس في قصر قرطاج، بعد يوم واحد من تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر.

وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال سعيد مخاطبًا بودن إن "الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز"، مؤكدًا "عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات". وأوضح أن "كل من يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته".

من جانب آخر، دعا سعيّد القضاء إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وكل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموال مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.

كما أكد أن كل هذه التجاوزات تمت متابعتها وتضمينها بدقة وبطريقة مفصلة في تقرير محكمة المحاسبات.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هل ستقبل السعودية بشروط انصار الله لإيقاف الحرب على اليمن؟
خلافات "سقف الدين" في أمريكا تهدد العالم بكارثة اقتصادية
مسؤول : أسواق أعضاء شانغهاي مستعدة لاستقبال البضائع الإيرانية
وزير الداخلية: ايران تولي اهمية لتطوير العلاقات مع دول الجوار
الرئيس الايراني: التغيير اليوم ضروري في البلاد
لماذا يصر الغرب على الاسراع في استئناف مفاوضات فيينا؟
إيران لا تعترف سوى بدولة واحدة ألا وهي فلسطين وعاصمتها القدس
دائرة الأوقاف الإسلامية تقدر نحو 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
مباحثات ايرانية روسية حول التعاون في مجال الامن الدولي للمعلومات
وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة
ايران: الحظر حرمنا من الحصول على لقاح كورونا في الوقت المناسب
امير عبداللهيان: ايران لن تتحمل تحركات الكيان الصهيوني
آية الله قاسم: التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني حرب على الشعب البحريني
الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى البحرين
الرئيس الإيراني يجري زيارة الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد
حركة الناصريين المستقلين تحيي ذكرى عبد الناصر وتكرّم أسرى سجن جلبوع
المفوضية العليا للانتخابات: مشاركة الناخبين الواسعة هي من تعطي الشرعية للانتخابات
استشراف موقف: ما بعد الانتخابات العراقية
وقفة في نابلس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" ويحرر منطقة غزيلة ومعسكر عائشة في ديالى
رئيس أركان الجيش يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب "الردع 2022” في ولاية وهران
مجهولون يغتالون زعيما بارزا للاجئي الروهينجا في "كوكس بازار"
ميركل تؤكد الالتزام بدعم ليبيا والمنفي يثني على جهود برلين
الكاظمي يستقبل أماً لثلاثة جرحى ويعد بمنع أي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها
بمشاركة 192 دولة.. افتتاح معرض "إكسبو دبي" 2020
على وقع توترات في العلاقات بين طهران وباكو .. انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" شمال غرب البلاد
العشائر والأحزاب السياسية والانتخابات العراقية: ديناميكية متحولة
الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي وأوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء
أكثر من 5 ملايين نازح داخليًا في أفغانستان بحاجة ماسة إلى المساعدة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد في المنامة