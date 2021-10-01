حرق العلم الصهيوني خلال تظاهرة وسط المنامة تنديدًا بافتتاح السفارة الاسرائيلية في البلاد

تظاهرة غاضبة وسط الحي التجاري في قلب العاصمة المنامة وحرق العلم الصهيوني تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة، وزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني

موقع تابناك الإخباري_خرج مئات البحرانيين في تظاهرة شعبية غاضبة وسط الحي التجاري في قلب العاصمة المنامة حيث عمدوا الى احراق العلم الصهيوني تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة، وزيارة وزير خارجية الكيان الاسرائيلي،يائير لبيد، الى البلاد.

الى ذلك، قال تيار الوفاء الإسلامي إن هذه الخطوة ستواجه بالمقاومة وبشجاعة منقطعة النظير من الشعب البحراني.

واعتبر الوفاء أي وجود للكيان الصهيوني في البحرين "هدف مشروع للمقاومة"، مؤكدًا دعمه ومساندته الكاملة لكل خطوات المقاومة للتصدي للوجود غير الشرعي.

ولفت في بيان، إلى أن "إقدام السلطة الخليفية على هذه الخطوة يؤكد حقانية موقفنا في رفض التعايش مع هذه القبيلة العميلة والخائنة لقضايا الوطن و أمتنا العربية والإسلامية".

وافتتح لبيد اليوم الخميس رسميًا، سفارة الكيان الصهيوني في المنامة، عاصمة البحرين، في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: "عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد"، وأضاف بالعبرية كما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس: "لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج".

من جانبه، قال الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها "أننا مصممون"، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

وتقع السفارة في الطابق 29 من مركز البحرين التجاري العالمي.

و تم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان نائيه، ليكون أول سفير صهيوني في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

يُذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.



