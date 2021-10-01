بقرة بنغلادش القزمة الشهيرة "راني" تدخل موسوعة غينيس بعد أسابيع قليلة من موتها

حصلت بقرة بنغلادش القزمة الشهيرة "راني" على شهادة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأنها الأقصر في العالم، بعد أسابيع قليلة من موتها المفاجئ وهي في الثانية من عمرها.

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت موسوعة "غينيس" أخيرا عبر موقعها الإلكتروني أن "راني" هي أقصر بقرة في العالم، إذ حطمت بفارق واسع الرقم القياسي الذي كان للبقرة الهندية "مانيكيام" التي يبلغ ارتفاعها 61 سنتيمتراً.

أما "راني"، فيبلغ ارتفاعها 51 سنتيمترا وطولها 66 سنتيمترا ووزنها 26 كيلوغراما، وهي من السلالة البوتانية التي يستسيغ البنغلادشيون لحمها. وأثار نشر صورها في الصحف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضجة واسعة في تموز/يوليو الفائت.

ورغم تدابير الإغلاق والقيود التي كانت مفروضة حينذاك لمكافحة فيروس كورونا، تهافت البنغلاديشيون بالآلاف إلى المزرعة التي تعيش فيها "راني" في ضواحي دكا لمشاهدة هذه البقرة التي تشكل ظاهرة وبالكاد يتجاوز ارتفاعها ارتفاع ديك.

وكاد موت "راني" المفاجئ في 19 آب/أغسطس الفائت جراء اضطرابات في المعدة يعرقل اعتماد رقمها القياسي.

وقال مالكها كازي محمد أبو سفيان صاحب شركة للصناعات الزراعية "أرسلنا مقاطع فيديو عدة عن راني وفقا لما طلبته غينيس وكذلك أرسلنا تقرير التشريح إلى سلطات غينيس التي أرادت التحقق من عدم وجود شيء غير طبيعي أدى إلى موتها".

وأوضح إن مسؤولي الموسوعة العالمية أرادوا التأكد من أنها لم تُحقن بالهرمونات لتحويلها بقرة قزمة. وقال "قدمنا كل تفاصيل حالها الصحية لتبديد أي شك".

وأضاف "لدينا مشاعر مختلطة بعد اعتماد رقم راني القياسي. يسعدنا حصولها على التكريم بفضله، لكن في الوقت نفسه نشعر بالحزن الشديد لرحيلها".