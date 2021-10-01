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الكاظمي يستقبل أماً لثلاثة جرحى ويعد بمنع أي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها

إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار، ووجّه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم.
رمز الخبر: ۵۷۹۰۶
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقد أوصى الكاظمي، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، "باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

وجاءت التوصية بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الخميس.

وأكّد الكاظمي أن: "الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات. ووفّرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها".

وقال الكاظمي "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

وتابع: "لقد شُكّلت لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

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