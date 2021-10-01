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الاحتلال الاسرائيلي يفتتح سفارته في المنامة

افتتح الاحتلال الاسرائيلي، سفارته في العاصمة البحرين المنامة، رسميًا، بحضور وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد.
رمز الخبر: ۵۷۹۰۵
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_افتتح الاحتلال الاسرائيلي، سفارته في العاصمة البحرين المنامة، رسميًا، بحضور وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

وقال لابيد، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "قصصنا الشريط؛ وافتتحنا رسمياً السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا".

وتابع حديثه قائلا: "اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

من جانبه، قال الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها "أننا مصممون"، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

وتقع السفارة في الطابق 29 من مركز البحرين التجاري العالمي.

وتم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان نائيه، ليكون أول سفير صهيوني في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

يُذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق الخميس، وصل لابيد، إلى البحرين، لافتتاح سفارة "إسرائيل" في المنامة.

وكانت خارجية الاحتلال، قالت الأربعاء، إن لابيد سيزور المنامة بدعوة من وزير الخارجية البحريني، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي.

وكان سفير البحرين لدى الاحتلال خالد الجلاهمة، قدّم في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوراق اعتماده لرئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وأعلنت البحرين و"إسرائيل" عن توقيع اتفاق تطبيع في 11 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، لتصبح البحرين رابع دولة عربية تطبّع مع كيان الاحتلال، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات عام 2020.

 

         

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