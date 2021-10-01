منظمات حقوقية تستعرض انتهاكات قوى التحالف السعودي بحق اليمنيين في معرض للصور وسط جنيف

شهدت ساحة الكرسي المكسور في العاصمة السويسرية جنيف معرضًا للصور نظمته منظمات حقوقية، يظهر جانبًا من انتهاكات قوى التحالف السعودي بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، وصمود اليمنيين بوجه الحصار المتواصل على البلاد.

موقع تابناك الإخباري_نظّم عدد من المنظمات الحقوقية، معرض صور يظهر جانبًا من انتهاكات التحالف السعودي بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، وصمود اليمنيين بوجه الحصار المتواصل على البلاد، وذلك في ساحة الكرسي المكسور بالعاصمة السويسرية جنيف.

وعرض المنظمون صوراً ولافتات تظهر آثار انتهاكات قوى التحالف خلال الحرب التي تقودها على الشعب اليمني منذ الـ25 من آذار/ مارس 2015، والتي تستمر الى حدّ اليوم.

ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الـ46 لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة المنعقد في جنيف.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس حقوق الانسان مجدداً على تمديد ولاية فريق الخبراء، لفترة خامسة نهاية الشهر الجاري، أو في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان المجلس جدّد في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مهمة فريق الخبراء في اليمن، رغم المعارضة الشديدة من حكومتي السعودية والإمارات والتي ترفض التعاون مع الخبراء منذ صدور التقرير الأول عام 2018.

ويشهد اليمن بعد ست سنوات من حرب التحالف عليه، في نزاع حصد أرواح الآلاف، انهيارًا في الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها من القطاعات، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا، بفعل شح المياه النظيفة.