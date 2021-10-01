الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي وأوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه سيشرف على الأمن الانتخابي، فيما أوصى بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قال الكاظمي إن "موقف السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية"، معبراً عن "الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به السيد السيستاني في حماية البلد".

وأضاف الكاظمي أن "الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها"، لافتاً إلى "انني سأشرف شخصيًا على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

وأشار إلى "تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات"، مبيناً "اننا أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن فئة الأحداث والنساء والأحكام الخفيفة، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

وتابع قائلاً: "نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور"، مؤكداً "وجود هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، حيث إن هدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح".