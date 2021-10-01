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بمشاركة 192 دولة.. افتتاح معرض "إكسبو دبي" 2020

انطلق حفل افتتاح فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، مساء اليوم الخميس، بمشاركة 192 دولة، مع إمكانية مشاهدة الحفل من خلال 430 موقعًا داخل الإمارات.
رمز الخبر: ۵۷۸۹۷
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويمكن مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

واستمتع المشاهدون بعروض بصرية وموسيقية وعروض أداء مُبهرة، إذ اجتمعت نخبة من الفنانين المشهورين عالمياً والمواهب الصاعدة معاً في تحفة فنية ترفيهية تُبث للجمهور في جميع أرجاء العالم.

وعبّر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره باستقبال ممثلي 192 دولة في "إكسبو 2020 دبي" لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس التعاون الدولي.

من جانبه، قال نهيان بن مبارك آل نهيان، المفوض العام لإكسبو 2020، خلال الحفل: "اليوم تجتمع 192 دولة بأجنحتها الخاصة في حدث لم يسبق له نظير في تاريخ إكسبو الممتد لأكثر من 170 عاماً"، مضيفاً: "ملتزمون بجعل العالم مكاناً أفضل للجميع".

وبحسب موقع إكسبو دبي الإلكتروني فإن "الحدث الضخم يستعد للمساهمة في تشكيل ملامح العالم في فترة ما بعد الجائحة، وصنع مستقبل أفضل"، مشيراً إلى أن "الموعد الجديد سيسمح للجميع بتجاوز تبعات الوباء".

ويركز الحدث العالمي على تسخير الإمكانيات لتحفيز العقول، بهدف إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتوفير منصات ملهمة ومحفزة على الإبداع، بهدف استمرار التقدم البشري في جميع المجالات.

ويمتد "إكسبو 20 دبي" على مساحة 4.38 كيلومترا مربعا في منطقة دبي الجنوب، وهو على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي في موقع يسهل الوصول منه إلى مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومحطات الرحلات البحرية في المدينتين.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصًا لهذا الغرض، وعرض فيه برج إيفل - كموقع جذب مؤقت - في باريس عام 1889.

وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك في إكسبو دبي 2020 بشكل رسمي، وذلك بعد توقيع اتفاقية التطبيع بينها وبين أبو ظبي في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن إمارة دبي ستسمح للإسرائيليين بحضور معرض إكسبو دبي 2020، موضحة أن المعرض قد يكون بداية لمنح التأشيرات للإسرائيليين بشكل دائم.

 

         

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