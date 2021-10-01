الانتخابات المقبلة ستمهد لمراجعة منظومة الحكم

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أن انتخابات أكتوبر المقبل تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم في البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين، اليوم الخميس، دعا صالح للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات وتحويل هذا الاستحقاق الى عرس وطني وتأكيد لارادة الاصلاح في العراق، وقال إن "هناك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها".

وأشاد صالح ببيان المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني قائلاً إن المرجعية العليا أصدرت أمس بيانًا مهمًا وبليغًا فيه من التوجيهات الوطنية والمفيدة جدًا لوضعنا وتؤكد على أهمية هذه الانتخابات وأن تكون هذه الانتخابات نزيهة.

وأضاف أن "العراق مر بظروف عصيبة، والجميع يدرك ضرورة الإصلاح، وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "انتخابات تشرين/أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثًا مفصليًا، وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، حيث تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها".