الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد في المنامة

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يستقبل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، في المنامة والأخير يصف اللقاء بـ"التاريخي".

موقع تابناك الإخباري_استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة في لقاء هو الأول بين الملك البحريني ومسؤول صهيوني رفيع منذ توقيع اتفاق التطبيع العام الماضي.

وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر عقب اللقاء: "أتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اللقاء التاريخي الحميم والمفعم بالأمل".

وأضاف أن "قيادة جلالته وإلهامه أفضيا إلى تعاون مشترك حقيقي، كما أن هذا اللقاء يرسم الطريق لمواصلة العلاقات".

كما التقى لبيد بولي عهد المنامة، سلمان بن حمد آل خليفة، وقال لبيد خلال اللقاء: "أشكركم على فرصة التواجد هنا اليوم، واتخاذ هذه الخطوة معًا في بناء علاقاتنا، في نموذج للتعايش والتعاون بين الثقافات وبين الأديان".

وكان لابيد قد وصل إلى المنامة في وقت سابق اليوم لافتتاح سفارة كيان الاحتلال وهي ثالث زيارة يجريها الوزير الصهيوني لدولة من الدول التي طبّعت العلاقات مؤخراً، بعد زيارته للإمارات والمغرب.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إنه سيتم خلال الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم، بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

وأوضح أن "المجالات الرئيسية التي نتطلع فيها للتعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم ستتمحور حول ذلك".

وأشار إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقيات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.