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مجهولون يغتالون زعيما بارزا للاجئي الروهينجا في "كوكس بازار"

قُتل زعيم بارز للاجئين الروهينجا برصاص مجهولين بمخيم للنزوح في بنغلاديش، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.
رمز الخبر: ۵۷۸۹۱
تأريخ النشر: 01 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت شرطة "كوكس بازار"، الواقعة جنوب شرق بنغلادش والتي تطل على مخيمات نازحي الروهينجا، إن الزعيم "محب الله" تعرض لهجوم من مجهولين في مخيم للاجئين فى "أوخيا" فى منطقة "كوكس بازار"، وإنه توفى بعد نقله إلى المشفى.

ولم توجه الشرطة الاتهام لأي جهة، كما لم تعلن جهة مسؤوليتها.

وكان المدرس، ثم الناشط الحقوقى "محب الله" متحدثا باسم اللاجئين من ميانمار المجاورة في الاجتماعات الدولية، وفي 2017 جاء إلى بنغلاديش حين اضطر نحو 700 ألف لاجئ من ميانمار إلى الفرار، وسط أعمال عنف اتهم جنود ميانمار بأنهم ارتكبوها.

والعام الماضي زار "محب الله" واشنطن، وحضر اجتماعا مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وقاد مسيرة حاشدة ضمت نحو 200 ألف لاجئ لإحياء الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع التي شنها جيش ميانمار، وهو ما عرضه لانتقادات في بنغلاديش.

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