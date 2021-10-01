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حماس: سنلبي نداء المناطق التي تحتاج الى أي قوة من قطاع غزة

رمز الخبر: ۵۷۸۸۶
تأريخ النشر: 30 September 2021

أكدت حركة حماس أن "الشهداء الذين سطرّوا بدمائهم معاني الحرية والفداء سيكونوا الاسطر التي نخطّ بها التحرير والانتصار".

وتحدث القيادي في حماس كمال أبو عون لتابناك  معتبرا أن أي "شعب يريد ان يتحرر يجب أن يدفع ثمن ذلك عبر التضحيات".

وتابع :"نحن في حماس نعتبر أن التضحيات هي الطريق الى التحرير الذي ندفع من أجله أغلى ما نملك".

ولفت الى أن "حركة حماس عندما تراكم حركات المقاومة داخل قطاع غزة، لا تراكمها من أجل غزة فقط بل من أجل جميع الفلسطينيين في غزة والضفة والشتات".

ووعد أبو عون عبر تابناك "بتلبية المناطق التي تحتاج الى أي قوة من قطاع غزة، وأن الحركة لن تتأخر المقاومة عن تلبية تزويد المناطق المحتاجة الى المقاومين.

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