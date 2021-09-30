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وزير الطاقة والنفط: نطمح لزيادة التعاون مع روسيا

بحث وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد مع رئيس مجلس رجال الأعمال الروسي بالغرفة التجارية فيكتور نيكولا-إفيتش آفاق الاستثمار ورغبة الشركات الروسية للولوج في قطاعي النفط والكهرباء.
رمز الخبر: ۵۷۸۸۴
تأريخ النشر: 30 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الطاقة "نطمح في زيادة التعاون مع روسيا وزيادة الاستثمارات المشتركة لاسيما أن الشركات الروسية تمتلك التقنيات العالية والامكانيات المالية والفنية".

واطلع وزير الطاقة علي المشاريع التي تم عرضها من الجانب الروسي والتي تمثلت في تأهيل محطات وقود واستيراد مولدات متنقلة، بجانب مشاريع الطاقة الشمسية وامكانية اقامة مصانع لها بالسودان والعمل على معالجة الأحمال في خطوط الشبكة وترشيد الاستهلاك عبر استخدام لمبات الاضاءة الاقل استهلاكاً وذلك يؤدي إلى تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء ما بين (50-60%) لاسيما ان السودان يعمل على تنفيذ مشاريع طاقات الرياح والطاقات الشمسية وبرامج ترشيد الطاقة.

ونقل رئيس مجلس الأعمال الروسي رغبة الشركات الروسية ذات الإمكانيات التقنية والفنية وتطلعها إلى دخول السودان لاسيما أن السودان يعتبر بوابة افريقيا ويمتلك فرص متعددة في مجالات الطاقات المتجددة التي وفرت لها المنظمات الدولية تمويل كافي، موضحاً جاهزية الشركات الروسية ومن خلال مشاركة وفد وزارة الطاقة في مؤتمر الطاقة المقام بروسيا في أكتوبر القادم سوف يشهد تفاهمات واتفاقيات في هذا المجال.

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