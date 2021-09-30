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رئيس البنك الدوليّ: السودان يمرّ بمرحلة بناء صعبة تحتاج إلى وقت

أعلن رئيس البنك الدوليّ ديفيد مالباس، اليوم الخميس، أنّ السودان في مرحلة بناء صعبة ونعلم أنّها تحتاج إلى وقت.
رمز الخبر: ۵۷۸۸۱
تأريخ النشر: 30 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وعقد مالباس جلسة مباحثات وصفها بالمثمرة مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وناقشا التحديات التي تواجه البلاد.

وقبل وصوله الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، أمس الأربعاء، أعلن مالباس تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان في العام المقبل.

وقال ديفيد مالباس في بيان، "سعداء للغاية بإعادة التعامل مع السودان، وعلى مدار العام المقبل سنخصص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن التفاوت".

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، وقالت في بيان إنّ "هذه الزيارة هي في الواقع، أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، السيد جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينيات القرن الماضي".

كما أضاف البيان: "ولا شك في أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي لبلادنا، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام".

تعدّ هذه أول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى البلاد، مُنذ نحو خمسة عقود.


         

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