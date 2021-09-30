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سلاح المظليين الروسي يزوّد مدرعاته الحديثة بمدافع مضادة للجو

كشفت تدريبات قوات المظليين الروس التي أجريت في مقاطعة ياروسلافل الروسية عن مدرعات "بي إم دي – 4 إم" و"بي تي إر – إم دي إم (راكوشكا) الحديثة التي تسلمها المظليون عامي 2020 و2021.
رمز الخبر: ۵۷۸۷۹
تأريخ النشر: 30 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ووفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم تزويد بعضها بمدفع عيار 23 ملم الأوتوماتيكي المزدوج. ولم يسبق استخدامها إلا في مدرعة "سكريجيت".

وقال ناطق باسم سلاح المظليين إن وزن المدفع يبلغ 950 كلغ، ووزن مدرعة "راكوشكا" 13200 كلغ، وسرعة رمي المدفع الأوتوماتيكي 2000 طلقة في الدقيقة، وارتفاع تحليق الأهداف الجوية المراد إصابتها 1500 متر.

ويمكن استخدام تلك المدافع كذلك على الأهداف البرية الواقعة على مسافة 2500 متر حيث تصيب القذيفة بوزن 190 غراما المدرعات الخفيفة للعدو.

ويمكن أن تتسارع مدرعة "راكوشكا" حتى 70 كلم/ساعة على الطرق المعبدة و45 كلم/ساعة على الطرق الترابية، وذلك بفضل محرك ديزل يولد قوة 500 حصان. كما يمكن أن تجتاز المدرعة الموانع المائية بسرعة 10 كلم/ساعة.

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