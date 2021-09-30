النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۱مشاهدات
‍ پ

مباحثات بين حمدوك والمبعوث الأمريكى للقرن الإفريقي حول دعم المرحلة الانتقالية بالسودان

أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أن المحاولة الانقلابية تهدف لوقف التطور الذي يشهده السودان وإعادة عقارب الساعة للوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
رمز الخبر: ۵۷۸۷۸
تأريخ النشر: 30 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الاربعاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ومستشارا الشراكات والتعاون الدوليين، عمر قمر الدين وعائشة البرير، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان برايان شوكان.

وقدّم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول الوضع بالبلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع قد استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكدا أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيدٍ واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام.

وأكدّ حمدوك كذلك على أهمية الدعم الدولي لإكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية ودعم استكمال السلام وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، باعتبارها من أهم عمليات التحول المدني الديمقراطي؛ غاية كل السودانيات والسودانيين.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أن المحاولة الانقلابية الفاشلة وجدت الإدانة الكاملة من قبل الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، مجدداً الإشارة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون، فيما يلي تثبيت الفترة الانتقالية، والوصول إلى نهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات.

وقال فيلتمان إن مثل هذه المحاولات تهدف حتماً لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى.

وأوضح فيلتمان أن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان، وأضاف قائلاً: "أرى أنه من المهم توصل الطرفين لحقيقة وفهم أن تعاونهما مهم لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية والتي وصل إليها السودان بعد عملٍ مُضنٍ."

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لأنه بحث مع رئيس الوزراء سُبُل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمختلف عمليات التحول المدني الديمقراطي، بدايةً بعملية صناعة الدستور الدائم والإحصاء السكاني والانتخابات.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الطاقة والنفط: نطمح لزيادة التعاون مع روسيا
تونس تتسلّم أدوية وتجهيزات طبية من سلطنة عمان
وزير الخارجية الكويتي في زيارة للجزائر لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المشتركة
رئيس البنك الدوليّ: السودان يمرّ بمرحلة بناء صعبة تحتاج إلى وقت
السيسي ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان الانتخابات في ليبيا وسد النهضة والقضية الفلسطينية
سلاح المظليين الروسي يزوّد مدرعاته الحديثة بمدافع مضادة للجو
مباحثات بين حمدوك والمبعوث الأمريكى للقرن الإفريقي حول دعم المرحلة الانتقالية بالسودان
حمدوك يشيد بدور النرويج في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين
حمدوك يشيد بدور النرويج في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الأب مانويل مسلم: أولى خطوات التحرير بدأت في القدس وضواحيها
أبو عون ملقيا كلمة السنوار: معركة سيف القدس كانت نموذجاً للإعداد لمعركة التحرير
الامم المتحدة تحذر من سوء تغذية ومجاعة في تيغراي الاثيوبي
أونكتاد: العالم بحاجة إلى نهج حوكمة جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية
ميقاتي: تطرقنا الى العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء
روسیا وأزمة أفغانستان
استشهاد مقاتل في سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
تعزيزات على الحدود مع اذربيجان بعد تصريحات علييف بخصوص مناورات الحرس الثوري
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لدعم سوريا في مكافحة الارهاب وتلافي الكيل بالمكيالين
الجزائر..مساعٍ لزيادة صادرات الأدوية إلى الخارج
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
صباغ يدعو لوضع حد للحرب على سوريا وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها
بكين تعرض جيلا جديدا من ناقلات الجند المدرعة
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
فلسطينيون يسلمون رسالة إلى الامم المتحدة رفضا لاتفاق الإطار بين الاونروا وأمريكا
انجاز سفينتين ذات معايير عالمية في ولاية تلمسان
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو