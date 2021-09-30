المفوضية العليا تتسلم جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات

تسلّم رئيس مجلس المفوضين في المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، أمس الأربعاء، جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات من رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.

موقع تابناك الإخباري_وقال جاسم، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين، إنَّ "مطابع شبكة الاعلام العراقي انهت تسليم جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات"، موضحاً أنَّ "هذه الوثائق تطبع للمرة الاولى داخل حدود الدولة العراقية".

وقدم رئيس شبكة الإعلام شكره لجميع العاملين في مطبعة الشبكة كما قدم شكره لقائد عمليات بغداد احمد سليم لجهوده في تأمين مطبعة الشبكة.

وأكد، "نحن على أبواب مرحلة جديدة سنجتازها معاً بنجاح"، وقال مخاطباً العاملين في المطبعة: "كنتم على قدر المسؤولية، وأنا شاكر وممتن لكم ولجميع ملاكات شبكة الإعلام العراقي".

بدوره، أشاد رئيس مجلس المفوضين بجهود شبكة الإعلام العراقي وملاك مطبعتها الذين أنجزوا المهمة بجهد مميز في زمن قياسي وظروف صعبة، مشيراً إلى أنَّ هذا التعاون بداية لنهاية الاعتماد على مطابع من خارج البلد.

وعن ظروف طباعة مستلزمات الانتخابات في مطبعة شبكة الإعلام، قال رئيس مجلس المفوضين: إنَّ طباعة المستلزمات أنجزت بدقة عالية وبجدول زمني خطط وأعد له سلفاً، مشدداً على أنَّ المطبعة أنجزت مهام ما يتعلق بها بنسبة 100 %.

وأبدى خلف ثقته بأن الانتخابات المبكرة و"الاستثنائية" التي ستجرى يوم 10 تشرين ستعيد للناخب ثقته بالمفوضية واستقلاليتها التامة وبإجراءاتها المطابقة للقوانين والأعراف الدولية ونأيها عن أي تدخل في عملها، مشيراً إلى أنَّ المفوضية وجهت دعوات متكررة إلى الناخبين لتحديث سجلاتهم وتسلم بطاقاتهم الانتخابية وسيرت موظفيها للذهاب إلى مساكن المواطنين والدوائر الرسمية لهذا الغرض.