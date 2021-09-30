الصين تتبرع بمستلزمات طارئة لأفغانستان

وصلت إلى مطار كابول الدولي امس دفعة إمدادات صينية طارئة تتضمن مستلزمات للشتاء، لمساعدة الحكومة الافغانية بالوقت العصيب الذي تمر به.

تسلم الجانب الأفغاني دفعة إمدادات صينية طارئة وصلت إلى مطار كابول الدولي ليلة الأربعاء.

وحضر السفير الصيني لدى أفغانستان وانغ يوي ووزير شؤون اللاجئين بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية خليل الرحمن حقاني مراسم تسليم الشحنة التي تبرعت بها الصين في المطار.

وقال وانغ في الحفل إنه بالرغم من العديد من الصعوبات، تمكنت الصين من ترتيب تلك المساعدات الإنسانية الطارئة لأفغانستان في وقت قصير، موضحا أنها تتضمن بطانيات وملابس شتوية ومسلتزمات شتوية أخرى يحتاجها الشعب الأفغاني بشكل عاجل.

وأكد السفير أن الصين بصدد تجهيز مواد أخرى تتضمن مساعدات غذائية يتوقع أن تصل قريبا.

ومن جانبه، شكر حقاني الصين لتقديمها تلك الإمدادات الطارئة في وقت يمر فيه الكثير من الأفغان بأوقات عصيبة.

ومنذ بداية العام الجاري، نزح أكثر من 634 ألف أفغاني بسبب النزاع في البلاد، بين الحكومة وحركة طالبان، والتي انتهت بسيطرة الحركة على البلاد وتسلمها زمام الحكم. ونزح حوالي 5.5 مليون أفغاني منذ عام 2012، وفقا للأرقام الرسمية.