دمشق تتسلم دفعة مساعدات طبية من الجمهورية الإسلامية في إيران

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق أمس الأربعاء، دفعة مساعدات إيرانية طبية تتضمن مولدات اوكسجين وأسطوانات جاهزة، قدمتها الجمهورية الاسلامية لسوريا.

موقع تابناك الإخباري_وستم نقل المساعدات الإيرانية إلى المستشفيات السورية بعد إتمام إجراءات استلامها من قبل مندوبي وزارة الصحة في دمشق، بإشراف مباشر من قبل السفير الإيراني لدى سوريا مهدي سبحاني.

وتأتي هذه الدفعة في ظل امتلاء المشافي السورية بمرضى فيروس كورونا، إذ تشهد البلاد موجة انتشار للوباء أكبر قياسا بما سبق من موجات خلال العامين الماضيين، ما اضطر القطاع الصحي لنقل مرضى من العاصمة إلى محافظات حمص وحماه لتلقي العلاج بعد وصولهم لمراحل حرجة.

وأكد مندوبو وزارة الصحة السورية، خلال استلامهم المساعدات، أن هذه الدفعة من المساعدات، هي "حاجة أتت في وقتها"، إذ بلغ عدد أجهزة توليد الأوكسجين المحمولة قرابة الـ 100 جاهز، إضافة إلى محطتي توليد اوكسجين كبيرة للمشافي، وخزانات لتجميع كميات الأكسجين المولدة.