القيادي حبيب: نهاية الاحتلال حتمية والصراع مع الاحتلال صراع وجود

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب، اليوم الخميس، ان نهاية الاحتلال حتمية والصراع مع الاحتلال صراع وجود، معتبراً ان وعد الله وعد صادق أمين وان الوعد الرباني سيزيدنا ثقة بنصرنا.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال مؤتمر "وعــد الآخــرة.. فلسطين بعد التحرير" الذي نظتمهُ حركة حماس في غزة، قال حبيب ان المشروع الاستيطاني كبير ويستهدف شعبنا، فالاحتلال يسعى لنشر الدمار في كافة الدول العربية، معتبراً ان نتائج المشروع الصهيوني لن يحدد مصير شعبنا فقط بل مصير الامة العربية والمنطقة كاملة.

وبين حبيب ان الكيان الصهيوني سيزول مهما امتلك الاحتلال من أدوات القتل والبطش، وشعبنا هو من سيبقى لأن قضيتنا قضية عادلة ومقدسة، موضحاً ان امتنا أمام بشرى بوعد الله وهذا يزيدنا اصرارا بالسير في هذه المعركة، والاستعداد لمرحلة التحرير.