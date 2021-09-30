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الخصاونة: لدينا اهتمام بدعم استقرار لبنان واعادة نهضته ولن نتأخر في الاستجابة

قال رئيس الوزراء الأردني ​بشر الخصاونة​ ان الاردن مهتمة بدعم استقرار لبنان واعادة نهضته "ولن نتأخر في الاستجابة".
رمز الخبر: ۵۷۸۵۱
تأريخ النشر: 30 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشار الخصاونة في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ في السراي الحكومي اليوم الخميس، إلى أنه "سعيد بأن اكون في لبنان للتعبير عن التضامن المستمر للاردن بقيادة الملك عبدالله والكلمات المؤثرة والطيبة التي اشار بها ميقاتي تجاه الاردن هي كلمات من القلب ونبادلها للبنان شعبًا ومؤسسات".

ولفت إلى أنه "نحن لدينا اهتمام بدعم استقرار لبنان واعادة نهضته ولن نتأخر بما لدينا من امكانيات من الاستجابة الى كل الاحتياجات وسنساعد في معالجة بعض تحديات الطاقة"، معتبرًا أنه "تحدثا في بعض الاتفاقيات التي تحتاج الى مصادقة ولكن لم ندخل في التفاصيل".

واكد أن "المقصد الرئيسي من هذه الزيارة هو كي نتضامن مع لبنان من منطلق الاحساس الاردني وسنؤجل الحديث التفصيلي في الاتفاقيات"، موضحًا أن "الملك الاردني في كلمته في الامم المتحدة اشار الى ضرورة مساعدة لبنان".

واعتبر أنه "نحن في الاردن لم تكن لدينا خلافات مع احد وسنستمر بعلاقتنا بمحيطنا العربي ونحن ملتزمون بميثاق الامم المتحدة ولدينا مقاربات لتأمين احتياجات لبنان من خلال توفير الحاضنة العربية".

وختم كلامه قائلا "ندعو الله ان يحفظ لبنان وشعبه ومؤسساته وان ينعم عليه بالامن والرفاه والاستقرار".

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