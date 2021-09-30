نائب وزير الخارجية يلتقي جمعا من الرعايا الايرانيين في سلطة عمان

واكد سجادي، ان معاونية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ستكرس جهدها لمتابعة جميع القضايا المطروحة في هذا اللقاء.

التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية "سيد كاظم سجادي"، اليوم الاربعاء، جمعا من الجالية الايرانية المقيمة في سلطنة عمان.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الايراني في مسقط "علي نجفي" وعدد من مسؤولي سفارة الجمهورية الاسلامية والمؤسسات الايرانية لدى عمان، جرى استعراض قضايا ومشاكل الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد.

وخلال تصريحه في الاجتماع، تطلع سجّادي الى تشكيل منظمة معنية بمتابعة شؤون الايرانيين لدى السلطنة.

كما دعا نائب وزير الخارجية، المواطنين المقيمين في الخارج، الى الحفاظ على هويتهم الوطنية والثقافية واللغوية؛ "لان ذلك يسهم في الارتقاء بمكانتهم لدى الدول المستضيفة".

واكد سجادي، ان معاونية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ستكرس جهدها لمتابعة جميع القضايا المطروحة في هذا اللقاء.