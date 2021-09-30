النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ
الرئيس رئيسي :

سبيل معالجة المشاكل يكمن في تطوير الانتاج المحلي

كما وجه شكره الى جميع العاملين على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان جهود هؤلاء حققت نقلة نوعية لاستكمال عملية التطعيم ضد هذا الوباء.
رمز الخبر: ۵۷۸۴۳
تأريخ النشر: 30 September 2021

قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان حكومته كرّست طاقاتها لتحقيق طفرة في مجال الانتاج المحلي وتعزيز فرص العمل داخل البلاد؛ مبينا ان سبيل معالجة المشاكل الراهنة يكمن في تطوير الانتاج الوطني.

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته يوم الاربعاء، اكد اية الله رئيسي، ان استكمال عملية التطعيم ضد لقاح كورونا على صعيد البلاد ودعم المؤسسات الناشطة في مجال انتاج اللقاحات المحلية، مدرج على سلم اولويات الحكومة الجديدة.

ودعا رئيس الجمهورية، كافة المراكز الثقافية والتعليمية الى وضع خطط توعوية واتخاذ خطوات محسوبة وتدريجية لانجاز عملية التلقيح ضد كورونا بكل انسيابية في ايران.

كما وجه شكره الى جميع العاملين على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان جهود هؤلاء حققت نقلة نوعية لاستكمال عملية التطعيم ضد هذا الوباء.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه رئيسي الى استعداد الدول المجاورة وغير المجاورة لرفع مستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : ان تصدير الخدمات الهندسية والفنية في ضوء الطاقات المميزة لدى المختصين الايرانيين، يشكل احد ارضيات توسيع العلاقات الايرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الطاقة والنفط: نطمح لزيادة التعاون مع روسيا
تونس تتسلّم أدوية وتجهيزات طبية من سلطنة عمان
وزير الخارجية الكويتي في زيارة للجزائر لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المشتركة
رئيس البنك الدوليّ: السودان يمرّ بمرحلة بناء صعبة تحتاج إلى وقت
السيسي ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان الانتخابات في ليبيا وسد النهضة والقضية الفلسطينية
سلاح المظليين الروسي يزوّد مدرعاته الحديثة بمدافع مضادة للجو
مباحثات بين حمدوك والمبعوث الأمريكى للقرن الإفريقي حول دعم المرحلة الانتقالية بالسودان
حمدوك يشيد بدور النرويج في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين
حمدوك يشيد بدور النرويج في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الأب مانويل مسلم: أولى خطوات التحرير بدأت في القدس وضواحيها
أبو عون ملقيا كلمة السنوار: معركة سيف القدس كانت نموذجاً للإعداد لمعركة التحرير
الامم المتحدة تحذر من سوء تغذية ومجاعة في تيغراي الاثيوبي
أونكتاد: العالم بحاجة إلى نهج حوكمة جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية
ميقاتي: تطرقنا الى العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء
روسیا وأزمة أفغانستان
استشهاد مقاتل في سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
تعزيزات على الحدود مع اذربيجان بعد تصريحات علييف بخصوص مناورات الحرس الثوري
الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وكافة أبوابه بعد إغلاقه أمام المصلين وطلبة العلم+فيديو
مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لدعم سوريا في مكافحة الارهاب وتلافي الكيل بالمكيالين
الجزائر..مساعٍ لزيادة صادرات الأدوية إلى الخارج
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
صباغ يدعو لوضع حد للحرب على سوريا وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها
بكين تعرض جيلا جديدا من ناقلات الجند المدرعة
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
فلسطينيون يسلمون رسالة إلى الامم المتحدة رفضا لاتفاق الإطار بين الاونروا وأمريكا
انجاز سفينتين ذات معايير عالمية في ولاية تلمسان
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو