سبيل معالجة المشاكل يكمن في تطوير الانتاج المحلي

كما وجه شكره الى جميع العاملين على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان جهود هؤلاء حققت نقلة نوعية لاستكمال عملية التطعيم ضد هذا الوباء.

قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان حكومته كرّست طاقاتها لتحقيق طفرة في مجال الانتاج المحلي وتعزيز فرص العمل داخل البلاد؛ مبينا ان سبيل معالجة المشاكل الراهنة يكمن في تطوير الانتاج الوطني.

وفي تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته يوم الاربعاء، اكد اية الله رئيسي، ان استكمال عملية التطعيم ضد لقاح كورونا على صعيد البلاد ودعم المؤسسات الناشطة في مجال انتاج اللقاحات المحلية، مدرج على سلم اولويات الحكومة الجديدة.

ودعا رئيس الجمهورية، كافة المراكز الثقافية والتعليمية الى وضع خطط توعوية واتخاذ خطوات محسوبة وتدريجية لانجاز عملية التلقيح ضد كورونا بكل انسيابية في ايران.

كما وجه شكره الى جميع العاملين على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان جهود هؤلاء حققت نقلة نوعية لاستكمال عملية التطعيم ضد هذا الوباء.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه رئيسي الى استعداد الدول المجاورة وغير المجاورة لرفع مستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : ان تصدير الخدمات الهندسية والفنية في ضوء الطاقات المميزة لدى المختصين الايرانيين، يشكل احد ارضيات توسيع العلاقات الايرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي.