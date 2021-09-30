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العميد باكبور:

لن نتساهل مع ايجاد مقار إرهابية شمال العراق وسندمرها جميعها

نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد، قائلا: ان قوات حرس الثورة على أتم الاستعداد وسنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء.
رمز الخبر: ۵۷۸۴۱
تأريخ النشر: 30 September 2021

قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، اليوم الاربعاء، لن نتساهل مع ايجاد مقار إرهابية في شمال العراق وسنقوم بتدمير قواعدهم ونرد ردا قاسياً على أبسط تحرك للأعداء.

وقال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، في تصريح له: نرى أحياناً قيام الإرهابيين بايجاد مقار لهم في العراق وبالتالي نحن لن نتساهل مع هذا الوضع وسنتعاطى معه بقوة.

وحذر العميد باكبور قائلا، لن نسمح للجماعات الإرهابية التي تريد التآمر على إيران في شمال العراق بالقيام بأبسط تحرك، قائلاً: على المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان طرد عناصر وأعضاء الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة من شمال العراق بأسرع ما يمكن؛ وإلا فإننا سوف ندمر مقراتهم وقواعدهم.

واضاف، نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد، قائلا: ان قوات حرس الثورة على أتم الاستعداد وسنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء.

ونوه قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية إلى ان بوادر الهزيمة الأمريكية ظهرت في العالم وأن الانسحاب من أفغانستان كان أكبر هزيمة لهم ، منوها الى ان أمريكا لا تملك القدرة على مواجهة ايران عسكرياً.

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