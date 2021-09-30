الحكومة تحيل ملف إنفجار التليل على المجلس العدلي وتشكل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

خلصت جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إلى تشكيل اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع الخطة الاقتصادية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعطاء مصرف لبنان سلفة بقيمة 100 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة لحلّ أزمة فيول الكهرباء. كما تمّت إحالة انفجار التليل العكارية إلى المجلس العدلي.

موقع تابناك الإخباري_وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جورج قرداحي إنّ "الحكومة أحالت ملف إنفجار التليل إلى المجلس العدلي، كما أقر المجلس الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال"، لافتاً الى أنه "بحثنا خلال جلسة مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي كان مقرّراً سابقاً ولم نتطرّق إلى أمور من خارجه إلا تفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء".

ولفت قرداحي إلى أن الحكومة "تطرّقت إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن وهناك إجراءات ستُتّخذ في المستقبل وشُكّلت لجان لمتابعة هذه المواضيع".

وكشف أنّ "مسألة النقل بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً، ووزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك".

وأضاف أنّ "المجلس وافق على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل وبشكلٍ موقت وبصورة استثنائية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمُضاعفة سرعة الانترنت من دون أي كلفة إضافية"، مؤكداً انه "تم تكليف وزير المالية استقراض مبلغ بالدولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية".

كما وافق مجلس الوزراء على تمديد التعبئة العامة إلى 31 كانون الأول، بالإضافة الى الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون وزارية مختلفة.