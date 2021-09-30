روسيا تجري تدريبات إطلاق طراد صاروخي وغواصة نووية

موقع تابناك الإخباري_وخلال التدريبات أطلق الطراد الصاروخي "فارياغ" والغواصة النووية "أومسك" بنجاح صواريخ مجنحة غرانيت" و"فولكان" على سفينة العدو المفترض الواقعة على بعد أكثر من 450 كيلومترًا من موقع الإطلاق، وتمكنت من تدميرها وإغراقها.

ودخل الطراد "فارياغ" في خدمة الأسطول الروسي منذ العام 1996، وتم تعديله عدة مرات، وزود بـ 16 منصة لإطلاق الصواريخ، ومدافع من عيار 130 ملم، ورشاشات اوتوماتيكية من عيار 30 ملم، ورادارات قادرة على كشف الألغام والأهداف البحرية والبرية المتنوعة على مسافات تزيد عن 270 كلم.